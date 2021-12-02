Вингер Барселоны Усман Дембеле все еще не принял решение о новом контракте с "блаугранас".

Барселона планирует выставить Дембеле на трансфер уже этой зимой, если он не подпишет контракт с клубом в течение следующих 15 дней, сообщает Mundo Deportivo.

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Интересно, что агент француза, Мусса Сиссоко, давит на своего клиента и отговаривает от продолжения сотрудничества с "блаугранас". Он убеждает Дембеле, что тот сможет зарабатывать больше в другом клубе, а смена среды пойдет Усману на пользу. Француз находится в интересах нескольких клубов, в том числе Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

Добавим, что действующий контракт Усмана с Барселоной рассчитан до лета 2022-го года. За француза в свое время заплатили 135 млн евро Борусии Д, а сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 млн. В нынешнем сезоне Ла Лиги из-за травм Дембеле сыграл только один матч.

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