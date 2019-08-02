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Барселона пішла на відчайдушний крок заради продажу Коутінью

13:10 401 Читать на русском
Барселона пішла на відчайдушний крок заради продажу Коутінью
Філіппе Коутінью / EFE

Керівництво іспанської Барселони продовжує докладати зусилля, щоб продати півзахисника "блаугранас" Філіппе Коутінью.

"Блаугранас" уже готові продати бразильця за 100 млн євро, повідомляє Marca.

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Ця сума на 20 млн у євровалюті менша за цінник, встановлений Барсою раніше. Клуб і гравець були налаштовані на завершення співпраці влітку, проте каталонці так і не отримали реальних варіантів із продажу Коутінью. До закриття трансферного вікна в АПЛ залишається тиждень, але жоден англійський клуб не проявив інтерес до півзахисника.

Крім того, цікавилися екс-лідером Ліверпуля італійські клуби, та конкретної пропозиції так і не зробили. Також від трансферу Коутінью відмовився ПСЖ – Барселона хотіла включити його в угоду з повернення на Камп Ноу Неймара.

У минулому сезоні Прімери Філіппе Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами. У січні 2018-го Барселона заплатила за його перехід 120 млн євро плюс бонуси.

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