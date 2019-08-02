Барселона пішла на відчайдушний крок заради продажу Коутінью

Керівництво іспанської Барселони продовжує докладати зусилля, щоб продати півзахисника "блаугранас" Філіппе Коутінью.

"Блаугранас" уже готові продати бразильця за 100 млн євро, повідомляє Marca.

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Ця сума на 20 млн у євровалюті менша за цінник, встановлений Барсою раніше. Клуб і гравець були налаштовані на завершення співпраці влітку, проте каталонці так і не отримали реальних варіантів із продажу Коутінью. До закриття трансферного вікна в АПЛ залишається тиждень, але жоден англійський клуб не проявив інтерес до півзахисника.

Крім того, цікавилися екс-лідером Ліверпуля італійські клуби, та конкретної пропозиції так і не зробили. Також від трансферу Коутінью відмовився ПСЖ – Барселона хотіла включити його в угоду з повернення на Камп Ноу Неймара.

У минулому сезоні Прімери Філіппе Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами. У січні 2018-го Барселона заплатила за його перехід 120 млн євро плюс бонуси.

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