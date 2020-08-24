Куман отримав повний контроль над трансферами Барселони, – ЗМІ

Нідерландець повністю контролюватиме трансферну політику Барселони, повідомляє видання Sport.es.

Барселона не розраховує на Суареса – Куман сповістив про це форварда

За інформацією джерела, "блаугранас" не продадуть ключових, на думку фахівця, гравців, а також розпрощаються з тими, на кого він не розраховує. Куман вже визначився з одним із кандидатів на вихід – Луїсом Суаресом.

Нагадаємо, Куман очолив Барселону після провального сезону для каталонців – "блаугранас" вперше не виграли жодного трофею за 12 сезонів та зазнали ганебної поразки від Баварії в Лізі чемпіонів із рахунком 2:8.

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