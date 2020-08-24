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Куман отримав повний контроль над трансферами Барселони, – ЗМІ

16:57 - Читать на русском
Куман отримав повний контроль над трансферами Барселони, – ЗМІ
Рональд Куман / Reuters

Головний тренер Барселони Рональд Куман має широкі вповноваження щодо трансферної політики клубу.

Нідерландець повністю контролюватиме трансферну політику Барселони, повідомляє видання Sport.es.

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За інформацією джерела, "блаугранас" не продадуть ключових, на думку фахівця, гравців, а також розпрощаються з тими, на кого він не розраховує. Куман вже визначився з одним із кандидатів на вихід – Луїсом Суаресом.

Нагадаємо, Куман очолив Барселону після провального сезону для каталонців – "блаугранас" вперше не виграли жодного трофею за 12 сезонів та зазнали ганебної поразки від Баварії в Лізі чемпіонів із рахунком 2:8.

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Теги
Трансфери Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман Трансфери Барселони
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