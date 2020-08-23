Барселона підшукала нову суперзірку на випадок прощання з Мессі, – ЗМІ

Барселона вважає зірку Ювентуса Пауло Дибалу ідеальним спадкоємцем для шестиразового володаря "Золотого м'яча", інформує Football Italia з посиланням на Tuttosport.

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Майбутнє Мессі на Камп Ноу виглядає вкрай туманним, і не виключено, що Лео покине каталонський гранд вже цього літа. Переговори Дибали з Ювентусом також складаються непросто, але чинний контракт нападника розрахований до 2022 року. Історії переходів двох гравців збірної Аргентини цілком можуть перетнутися, якщо їхні ситуації не зміняться у найближчі дні.

До слова, нинішня ціна 33-річного Мессі за Transfermarkt складає 112 млн євро. Дибала молодший за співвітчизника на сім років і дешевший на 40 млн.

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