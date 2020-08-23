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Барселона подыскала новую суперзвезду на случай прощания с Месси, – СМИ

16:30 - Читати українською
Барселона подыскала новую суперзвезду на случай прощания с Месси, – СМИ
Дибала и Месси / Ole

История возможного ухода форварда Лионеля Месси из Барселоны набирает обороты.

Барселона считает звезду Ювентуса Пауло Дибалу идеальным наследником для шестикратного обладателя "Золотого мяча", информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Будущее Месси на Камп Ноу выглядит крайне туманным, и не исключено, что Лео покинет каталонский гранд уже этим летом. Переговоры Дибалы с Ювентусом также складываются непросто, но действующий контракт нападающего рассчитан до 2022 года. Истории переходов двух игроков сборной Аргентины вполне могут пересечься, если их ситуации не изменятся в ближайшие дни.

К слову, нынешняя цена 33-летнего Месси за Transfermarkt составляет 112 млн евро. Дибала моложе соотечественника на семь лет и дешевле на 40 млн.

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Италия Трансферы Ювентуса Лионель Лионель Месси Пауло Пауло Дибала Ювентус Ювентус Барселона Барселона Испания Трансферы Трансферы Барселоны
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