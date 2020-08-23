Барселона подыскала новую суперзвезду на случай прощания с Месси, – СМИ

Барселона считает звезду Ювентуса Пауло Дибалу идеальным наследником для шестикратного обладателя "Золотого мяча", информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Будущее Месси на Камп Ноу выглядит крайне туманным, и не исключено, что Лео покинет каталонский гранд уже этим летом. Переговоры Дибалы с Ювентусом также складываются непросто, но действующий контракт нападающего рассчитан до 2022 года. Истории переходов двух игроков сборной Аргентины вполне могут пересечься, если их ситуации не изменятся в ближайшие дни.

К слову, нынешняя цена 33-летнего Месси за Transfermarkt составляет 112 млн евро. Дибала моложе соотечественника на семь лет и дешевле на 40 млн.

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