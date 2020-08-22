Мессі розгніваний витоком деталей розмови з Куманом – у справі замішаний президент Барселони

Форвард Барселони Ліонель Мессі розлючений через те, що його приватна розмова з Рональдом Куманом потрапила у ЗМІ.

Під час розмови із новим тренером Барселони Мессі висловив думку, що схиляється до свого відходу з клубу. Витік інформації в пресу неабияк розлютив аргентинця, повідомляє видання Clarín.

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Зазначається, що деталі розмови оприлюднила радіостанція RAC1, яка начебто підтримує чинного президента Барселони Жозепа-Марію Бартомеу. Таким чином, Мессі виставили у поганому світлі, ніби Ліонель вирішив покинути клуб напризволяще у найскладніший час.

Нагадаємо, Барселона завершила сезон 2019/20 без жодного виграного трофея. Останньою краплею став ганебний виліт від Баварії (2:8) на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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