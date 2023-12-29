Команда Мічела вдало виступає у Ла Лізі й зовсім не дивно, що гравці "червоно-білих" потрапили на радари іменитих топ-клубів.

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Як повідомляє Жерар Ромеро, Барселона взимку спробує підписати півзахисника Жирони Алейшу Гарсію. Хаві та керівництво "блаугранас" оцінили те, що іспанець відверто зізнавався в інтерв'ю, що готів би грати за "гранатових". В контракті Гарсії прописана клаусула, яка становить 20 мільйонів євро. Барселона може запропонувати Жироні гравця+гроші в обмін на Алейшу.

Нагадаємо, що Гарсія виступає за "червоно-білих" з 2021 року. Його чинна угода діє до 2026 року. Загалом Алейш Гарсія зіграв за Жирону 150 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав 19 результативних передач.

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