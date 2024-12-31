Полузащитник Жироны Алейш Гарсия остается в сфере интересов Барселоны, которая попытается его подписать в зимнее трансферное окно.

Барселона готовится сделать первое предложение Жироне насчет трансфера Алейша Гарсии, сообщает твиттер-аккаунт BlxckNews.

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Отмечается, что "блаугранас" также хотят подписать Пабло Торре из Жироны. За обоих игроков Барселона предлагает 15 млн евро и аренду Микаила Файе в команду Довбика и Цыганкова до конца текущего сезона.

К слову, Алейш Гарсия провел за Жирону 18 матчей в этом сезоне, отметившись 3 голами и 4 ассистами. Пабло Торре сыграл за лидера Ла Лиги 13 поединков, записав в свой актив 1 гол.

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