Барселона подготовила предложение за капитана Довбика и Цыганкова – украинцы могут потерять еще одного партнера
Полузащитник Жироны Алейш Гарсия остается в сфере интересов Барселоны, которая попытается его подписать в зимнее трансферное окно.
Барселона готовится сделать первое предложение Жироне насчет трансфера Алейша Гарсии, сообщает твиттер-аккаунт BlxckNews.
Барселона определилась с ключевой трансферной целью – каталонцы переменят "изменника" Жироны
Отмечается, что "блаугранас" также хотят подписать Пабло Торре из Жироны. За обоих игроков Барселона предлагает 15 млн евро и аренду Микаила Файе в команду Довбика и Цыганкова до конца текущего сезона.
К слову, Алейш Гарсия провел за Жирону 18 матчей в этом сезоне, отметившись 3 голами и 4 ассистами. Пабло Торре сыграл за лидера Ла Лиги 13 поединков, записав в свой актив 1 гол.
Довбик – украинская мультиварка за 80 млн, грубость Яремчука покорила сердца Валенсии