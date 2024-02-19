Реал давно цікавиться Девісом, а останні події підштовхують канадця до трансферу. Баварія відмовилася дати латералю зарплату, яку той просив під час переговорів щодо нового контракту. А тренер показово посадив Фонзі в запас на матч з Уніоном.

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У боротьбу за Девіса втрутилася Барселона, яка також мріє про підсилення лівого флангу. Агент футболіста після відвідин Мадрида на наступний день поїхав до Барселони, де зустрівся зі спортивним директором Деку, повідомляє Jijantes.

Альфонсо перейшов у Баварію на початку 2019-го та став одним з найкращих лівих захисників Європи. Він також ефективно може зіграти на лівому фланзі атаки. Останні три програні матчі Баварії Девіс пропустив через травму. Контракт розрахований до літа 2025-го.