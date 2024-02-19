Реал давно интересуется Дэвисом, а последние события подталкивают канадца к трансферу. Бавария отказалась дать латералю зарплату, которую тот просил во время переговоров по новому контракту. А тренер показательно посадил Фонзи в запас на матч с Унионом.

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В борьбу за Дэвиса вмешалась Барселона, которая также мечтает об усилении левого фланга. Агент футболиста после посещения Мадрида на следующий день поехал в Барселону, где встретился со спортивным директором Деку, сообщает Jijantes.

Альфонсо перешел в Баварию в начале 2019-го и стал одним из лучших левых защитников Европы. Он также эффективно может сыграть на левом фланге атаки. Последние три проигранных матча Баварии Дэвис пропустил из-за травмы. Контракт рассчитан до лета 2025-го.