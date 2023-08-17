Захисник Рональд Араухо не допоможе каталонцям у найближчих трьох матчах, інформує Relevo.

Барселона офіційно призначила нового спортивного директора – легенда замінить творця нинішнього складу

Уругваєць відіграв повний поєдинок першого туру Ла Ліги проти Хетафе (0:0), але потім зазнав травми стегна на тренуванні. Орієнтовний термін відновлення – місяць. Це означає, що Араухо пропустить матчі проти Кадіса, Вільяреала та Осасуни, але повинен повернутися під час міжнародної паузи на збірні.

Нагадаємо, раніше Барселону спіткала інша проблема. Головний тренер Хаві та вінгер Рафінья отримали по 2 матчі дискваліфікації за поведінку в тому ж невдалому матчі проти Хетафе.

Барселона розписала нічию з Хетафе у скандальній битві з трьома вилученнями – каталонці відпустили Реал у відрив