Каталонці на своєму офіційному сайті повідомили про призначення Деку новим спортивним директором клубу. Екс-зірка підписав контракт з Барселоною на три сезони – до 2026 року.

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Португальський фахівець замінив Матеу Алемані, який достроково залишив свою посаду. В прес-релізі зазначається, що функціонер продовжить працювати з Деку до закінчення трансферного вікна, яке закриється 2 вересня. Алемані – творець нинішнього складу Барселони. Він привів в команду таких гравців, як Лєвандовскі, Рафінья та Кунде.

Деку виступав у складі каталонців з 2004 по 2008 роки. Він зіграв за Барселону в 161 матчі, в яких забив 20 голів та віддав 45 асистів.

Нагадаємо, що Матеу Алемані вирішив продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Англії. Він приєднається до Астон Вілли.

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