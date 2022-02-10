Форвард Барселоны Мемфис Депай может попрощаться с каталонцами после дебютного сезона.

Барселона попытается продать Мемфиса Депая во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.ES.

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Тренерский штаб "блаугранас" в атаке рассчитывает на Адама Траоре, Пьер-Эмерика Обамеянга, Феррана Торреса, а также планирует летом подписать нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда. Также потенциальный трансфер Мемфиса выгоден и с экономической стороны, ведь его контракт рассчитан до лета 2023, и Барса рассчитывает что-то заработать на его переходе.

В нынешнем сезоне Депай провел 23 матча, в которых отличился 8-мя голами и двумя ассистами.

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