Форвард Барси Ліонель Мессі все ще прагне перевірити свої сили в іншому клубі.

Відставка Жозеп-Марії Бартомеу з посади президента Барселони не вплинула на рішення Ліонеля Мессі покинути каталонський гранд, повідомляє Cuatro.

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33-річний аргентинець впевнений, що покине табір "блаугрнас" наступного літа. Нагадаємо, Ліонель хотів змінити клуб після завершення минулого сезону, але керівництво було проти, що і вилилось у конфлікт зіркового форврада з Бартомеу.

Нагадаємо, Мессі всю професіональну кар'єру провів у Барселоні, захищаючи кольори клубу з 2003 року.

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