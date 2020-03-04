"Барселона перебуває у повному хаосі", – син Кройфа назвав причини невдач каталонців

Хорді Кройф, син легенди Барселони, невтішно оцінив стан справ у каталонському клубі.

"Думаю, на Барселону дуже впливає шум ЗМІ і нестабільність всередині клубу.

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Я не знаю, наскільки стабільний Реал, але схоже на те, що в Барселоні зараз панує повний хаос", – цитує Кройфа Sport.es.

Нагадаємо, після поразки від Реала у Ель Класіко (0:2) Барса втратила першу сходинку Прімери. Зараз каталонці відстають від мадридців на одне очко.

В 1/8 Ліги чемпіонів на "блаугранас" очікує матч-відповідь проти Наполі, перша зустріч завершилась унічию (1:1).

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