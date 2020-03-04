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"Барселона перебуває у повному хаосі", – син Кройфа назвав причини невдач каталонців

20:01 533 Читать на русском
"Барселона перебуває у повному хаосі", – син Кройфа назвав причини невдач каталонців
Ліонель Мессі / Фото Readfootball

Хорді Кройф, син легенди Барселони, невтішно оцінив стан справ у каталонському клубі.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

"Думаю, на Барселону дуже впливає шум ЗМІ і нестабільність всередині клубу.

Барселона прийняла несподіване рішення щодо помічника Сетьєна, який нецензурно висловлювався до гравців

Я не знаю, наскільки стабільний Реал, але схоже на те, що в Барселоні зараз панує повний хаос", – цитує Кройфа Sport.es.

Нагадаємо, після поразки від Реала у Ель Класіко (0:2) Барса втратила першу сходинку Прімери. Зараз каталонці відстають від мадридців на одне очко.

В 1/8 Ліги чемпіонів на "блаугранас" очікує матч-відповідь проти Наполі, перша зустріч завершилась унічию (1:1).

Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Хорді Кройф Хорді Кройф Йохан Кройф Реал Мадрид - Барселона
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