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"Барселона находится в полном хаосе", – сын Кройфа назвав причины неудач каталонцев

20:01 187 Читати українською
"Барселона находится в полном хаосе", – сын Кройфа назвав причины неудач каталонцев
Лионель Месси / Фото Readfootball

Хорди Кройф, сын легенды Барселоны, пессимистически оценил состояние дел в каталонском клубе.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

"Думаю, на Барселону влияет шум СМИ и нестабильность внутри клуба.

Барселона приняла неожиданное решение относительно помощника Сетьена, который нецензурно выражался к игрокам

Я не знаю, насколько стабилен Реал, но похоже на то, что в Барселоне сейчас царит полный хаос", – цитирует Кройфа Sport.es.

Напомним, после поражения от Реала в Эль Класико (0:2) Барселона потеряла первую строчку Примеры. Сейчас каталонцы отстают от мадридцев на одно очко.

В 1/8 Лиги чемпионов на "блаугранас" ожидает ответный матч против Наполи, первая встреча завершилась вничью (1:1).

Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ

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Барселона Барселона Испания Хорди Кройф Хорди Кройфф Йохан Кройфф Реал Мадрид - Барселона
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