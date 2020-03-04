"Барселона находится в полном хаосе", – сын Кройфа назвав причины неудач каталонцев

Хорди Кройф, сын легенды Барселоны, пессимистически оценил состояние дел в каталонском клубе.

"Думаю, на Барселону влияет шум СМИ и нестабильность внутри клуба.

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Я не знаю, насколько стабилен Реал, но похоже на то, что в Барселоне сейчас царит полный хаос", – цитирует Кройфа Sport.es.

Напомним, после поражения от Реала в Эль Класико (0:2) Барселона потеряла первую строчку Примеры. Сейчас каталонцы отстают от мадридцев на одно очко.

В 1/8 Лиги чемпионов на "блаугранас" ожидает ответный матч против Наполи, первая встреча завершилась вничью (1:1).

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