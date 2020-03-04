Барселона прийняла несподіване рішення щодо помічника Сетьєна, який нецензурно висловлювався до гравців

Керівництво каталонського гранду вважає, що футболісти трохи розслабились.

Боси Барселони вирішили не карати Едера Сарабію за його поведінку під час матчу 26-го туру Прімери проти Реала (0:2), повідомляє Marca.

"Ну погляньте на них, сучі діти", або Як Сетьєн з помічником лаяли гравців Барселони під час матчу проти Реала

Навпаки, президент "блаугранас" та його підопічні переконані, що гравцям піде на користь роль "поганого поліцейського" у виконанні помічника Кіке Сетьєна.

Нагадаємо, під час Ель Класіко Сарабія нецензурно лаявся до гравців Барси, які потім висловили своє невдоволення такою поведінкою тренера.

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