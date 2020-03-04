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Барселона прийняла несподіване рішення щодо помічника Сетьєна, який нецензурно висловлювався до гравців

18:29 808 Читать на русском
Барселона прийняла несподіване рішення щодо помічника Сетьєна, який нецензурно висловлювався до гравців
Кіке Сетьєн та Едер Сарабія / Фото ФК Барселона

Керівництво каталонського гранду вважає, що футболісти трохи розслабились.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

Боси Барселони вирішили не карати Едера Сарабію за його поведінку під час матчу 26-го туру Прімери проти Реала (0:2), повідомляє Marca.

"Ну погляньте на них, сучі діти", або Як Сетьєн з помічником лаяли гравців Барселони під час матчу проти Реала

Навпаки, президент "блаугранас" та його підопічні переконані, що гравцям піде на користь роль "поганого поліцейського" у виконанні помічника Кіке Сетьєна.

Нагадаємо, під час Ель Класіко Сарабія нецензурно лаявся до гравців Барси, які потім висловили своє невдоволення такою поведінкою тренера.

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Теги
Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн
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