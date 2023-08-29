Каталонці на своєму офіційному сайті оголосили про пролонгацію угоди з 20-річним іспанцем. Фермін Лопес підписав контракт з Барселоною на чотири сезони – до 2027 року.

Конкуренти для Мудрика і чемпіон Європи з Арсенала – Челсі хоче оформити ще одну бомбу до закриття вікна

В контракті півзахисника прописана клаусула у розмірі 400 мільйонів євро. Лопес – вихованець каталонців. Він вперше зіграв за Барселону під час літнього турне по США. В матчі проти мадридського Реала Фермін з'явився на полі на 66 хвилині і взяв участь у розгромі одвічного суперника. Півзахисник відзначився красивим голом, а також асистував, коли забивав Феран Торрес.

В офіційних матчах Фермін Лопес за Барселону дебютував проти Вільяреала. Іспанець отримав лише мізерні чотири хвилини в Ла Лізі.

Жирона втримала перемогу над Севільєю – Циганков взяв участь у гольовій атаці, а Довбик не забив у порожні ворота