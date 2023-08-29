Каталонцы на своем официальном сайте объявили о пролонгации соглашения с 20-летним испанцем. Фермин Лопес подписал контракт с Барселоной на четыре сезона – до 2027 года.

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В контракте полузащитника прописана клаусула в размере 400 миллионов евро. Лопес – воспитанник каталонцев. Он впервые сыграл за Барселону во время летнего турне по США. В матче против мадридского Реала Фермин появился на поле на 66 минуте и принял участие в разгроме извечного соперника. Полузащитник отметился красивым голом, а также ассистировал, когда забивал Феран Торрес.

В официальных матчах Фермин Лопес за Барселону дебютировал против Вильярреала. Испанец получил лишь скудные четыре минуты в Ла Лиге.

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