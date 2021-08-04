Іспанська Ла Ліга оголосила про досягнення домовленості з новим інвестором, який готовий підтримати місцевий футбол на плаву.

Чемпіонат Іспанії отримає серйозні фінансові вливання. Фонд CVC інвестує в Прімеру та клуби 2,7 мільярда євро. Клуби отримають близько 90% цієї суми (серед них – жіночі та аматорські колективи). Відповідна угода буде підписана найближчими днями, інформує офіційний сайт Ла Ліги.

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Операція буде оформлена шляхом створення нової компанії, у якій CVC матиме міноритарну частку 10%. Наступного тижня відбудеться засідання Асамблеї Ла Ліги за участю представників клубів, на якій угода буде ратифікована. Підписання цього контракту дозволить клубам підтримати свою фінансову стабільність та залучити додаткові кошти. Наприклад, лише Барселона отримає 250 млн євро.

Такі надходження дозволять каталонцям оголосити про новий контракт з Ліонелем Мессі, а також зареєструвати інших літніх новачків – Агуеро, Депая, Еріка Гарсію та Емерсона.

Нагадаємо, Прімера 2021/22 стартує вже 12 серпня.

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