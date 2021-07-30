Боси каталонців запропонували низці "сенаторів" команди зменшити зарплату на 40 %, повідомляє El Periodico de Catalunya.

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Жерар Піке, Серхіо Бускетс, Серхі Роберто і Жорді Альба отримали письмові пропозиції від Барси. Урізання окладів дозволить четвірці ветеранів "блаугранас" продовжити виступи на Камп Ноу. Клуб зобов'язується виплатити різницю у зарплаті в найближчий сезон пізніше. Агенти гравців назвали заходи Барселони "драконівськими", але керівництво каталонців налаштоване оптимістично й впевнене, що ті погодяться затягнути пояси разом із Барсою.

Нагадаємо, що через фінансові проблеми Барселона змушена піти на розпродаж гравців і робить ставку на вільних агентів.

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