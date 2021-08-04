Испанская Ла Лига объявила о достижении договоренности с новым инвестором, который готов поддержать местный футбол на плаву.

Чемпионат Испании получит серьезные финансовые вливания. Фонд CVC инвестирует в Примеру и клубы 2,7 миллиарда евро. Клубы получат около 90% этой суммы (среди них – женские и любительские коллективы). Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшие дни, информирует официальный сайт Ла Лиги.

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Сделка будет оформлена путем создания новой компании, в которой CVC получит миноритарную долю 10%. На следующей неделе состоится заседание Ассамблеи Ла Лиги с участием представителей клубов, на которой сделка будет ратифицирована. Подписание этого контракта позволит клубам поддержать свою финансовую стабильность и привлечь дополнительные средства. Например, только Барселона получит 250 млн евро.

Такие поступления позволят каталонцам объявить о новом контракте с Лионелем Месси, а также зарегистрировать других летних новичков – Агуэро, Депая, Эрика Гарсию и Эмерсона.

Напомним, Примера 2021/22 стартует уже 12 августа.

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