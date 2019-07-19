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Барселона отримала несподівану перешкоду для трансферу Неймара – повернення під серйозною загрозою

11:37 1446 Читать на русском
Барселона отримала несподівану перешкоду для трансферу Неймара – повернення під серйозною загрозою
Неймар / Globo

Трансферна сага імені Неймара триває. При цьому все йде до того, що серіал, який багатьом набрид, затягнеться надовго.

Повернення Неймара в Барселону – головний трансферний серіал у поточне міжсезоння. Бразилець будь-якою ціною налаштований покинути ПСЖ та повернутись до лав "блаугранас".

Неймар хоче покинути ПСЖ будь-якою ціною – на бразильця, окрім Барселони, претендує Реал та інші топ-клуби

Втім, 27-річний нападник розглядає й інші варіанти, позаяк усвідомлює, що трансфер у Барселону поки далекий від свого завершення. Однією із причин є розслідування проти бразильця, яке проводить іспанська податкова. Нещодавно стало відомо про наявність боргу у форварда, який складає близько 35 млн євро.

Барселона отримала повідомлення з податкової, що будь-яка сума, виплачена Неймару, автоматично буде перерахована в бюджет Іспанії. Якщо Неймар виграє справу за позовом до Барселони про виплату бонусу 30 млн євро, то ця сума також буде конфіскована, повідомляє Mundo Deportivo.

Дані фактори знижують імовірність трансферу, адже навряд чи Неймар захоче більше року грати безкоштовно – як у складі Барселони, так і за Реал.

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