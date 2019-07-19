Барселона получила неожиданное препятствие для трансфера Неймара – возвращение под серьезной угрозой

Трансферная сага имени Неймара продолжается. При этом все идет к тому, что сериал, который многим надоел, затянется надолго.

Возвращение Неймара в Барселону – главный трансферный сериал в текущее межсезонье. Бразилец любой ценой настроен покинуть ПСЖ и вернуться в ряды "блаугранас".

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Впрочем, 27-летний нападающий рассматривает и другие варианты, поскольку осознает, что трансфер в Барселону пока далек от своего завершения. Одной из причин является расследование против бразильца, которое проводит испанская налоговая. Недавно стало известно о наличии долга у форварда, который составляет около 35 млн евро.

Барселона получила уведомление из налоговой, что любая сумма, выплаченная Неймару, автоматически будет перечислена в бюджет Испании. Если Неймар выиграет дело по иску Барселоны о выплате бонуса 30 млн евро, то эта сумма также будет конфискована, сообщает Mundo Deportivo.

Данные факторы снижают вероятность трансфера, ведь вряд ли Неймар захочет больше года играть бесплатно – как в составе Барселоны, так и за Реал.

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