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Барселона оголосила заявку на міжнародний Кубок чемпіонів

23 липня 23:05 290 Читать на русском
Барселона оголосила заявку на міжнародний Кубок чемпіонів
Тренування Барселони / Фото з сайту клубу

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде оголосив список гравців на міжнародний Кубок чемпіонів

До основного складу каталонського клубу, включно з новачками Артуром і Лангле, потрапили 13 гравців з Барселони Б, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген не полетить на збори в США зі всією командою, а приєднається до партнерів вже у Даласі.

Нагадаємо, в США у Барселони заплановані три матчі міжнародного Кубка чемпіонів. Каталонці розпочнуть матчем проти Тоттенхема (29 липня в Лос-Анджелесі), наступним суперником буде італійська Ромі (31 липня в Далласі) і останній матч буде проти Мілана (4 серпня в Сан-Франциско).

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Барселона - Тоттенхем: Неділя 29 липня 2018

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