Барселона объявила заявку на международный Кубок чемпионов

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде объявил список игроков на международный Кубок чемпионов

В основной состав каталонского клуба, включая новичков Артура и Лангле, попали 13 игроков из Барселоны Б, сообщает официальный сайт клуба.

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Основной голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген не полетит на сборы в США со всей командой, а присоединится к партнерам уже в Далласе.

Напомним, в США у Барселоны запланированы три матча международного Кубка чемпионов. Каталонцы начнут матчем против Тоттенхэма (29 июля в Лос-Анджелесе), следующим соперником будет итальянская Рома (31 июля в Далласе) и последний матч будет против Милана (4 августа в Сан-Франциско).