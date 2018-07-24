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Барселона объявила заявку на международный Кубок чемпионов

23 июля 23:07 74 Читати українською
Барселона объявила заявку на международный Кубок чемпионов
Тренировка Барселоны / Фото с сайта клуба

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде объявил список игроков на международный Кубок чемпионов

В основной состав каталонского клуба, включая новичков Артура и Лангле, попали 13 игроков из Барселоны Б, сообщает официальный сайт клуба.

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Основной голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген не полетит на сборы в США со всей командой, а присоединится к партнерам уже в Далласе.

Напомним, в США у Барселоны запланированы три матча международного Кубка чемпионов. Каталонцы начнут матчем против Тоттенхэма (29 июля в Лос-Анджелесе), следующим соперником будет итальянская Рома (31 июля в Далласе) и последний матч будет против Милана (4 августа в Сан-Франциско).

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Барселона - Тоттенхэм: Воскресенье 29 июля 2018

Барселона
до матча
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дн
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5
час
:
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мин
Тоттенхэм
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