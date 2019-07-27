Потенційний новачок Барселони перепросив Мессі за те, що назвав його сином повії 7 років тому

Захисник Бетіса Фірпо Хуніор, якого сватають у Барселону, розповів, чому назвав Ліонеля Мессі сином повії у 2012 році.

У 2012 році тоді ще 15-річний Фірпо Хуніор побажав Ліонелю Мессі зламати ноги та назвав нападника Барселони "сином повії". Тепер 23-річний захисник Бетіса близький до переходу в каталонський клуб.

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"Я легко можу пояснити, чому так вийшло. У той час мій найкращий друг був з Барселони, він фанатів від Мессі, адже Лео, безсумнівно, найкращий гравець світу. Щоб позлити друга, я писав гидоти про Мессі в твіттері. Це дитячі забавки. Тоді ж я писав дурниці про свою дівчину Джулію, а зараз вона моя дружина і мати моєї дочки.

Ти робиш деякі речі в 15 років, коли тебе ніхто не знає, і навіть не думаєш, що це може вплинути на твоє життя в майбутньому. Якщо когось образили ті твіти та я повинен буду перед ними вибачитися, я зроблю це скромно і без проблем.

Для мене честь, що ходять чутки про мій можливий перехід в Барселону. Це великий клуб, там зібрані чудові гравці. Зараз я думаю про Бетіс, але подивимося, що станеться далі", – передає слова Фірпо AS.

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