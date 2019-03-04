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Барселона оголосила про розірвання контракту з Сампером

13:48 615 Читать на русском
Барселона оголосила про розірвання контракту з Сампером
Серхі Сампер / соцмережі

Півзахисник "блаугранас" Серхі Сампер відтепер шукатиме собі новий клуб.

Як повідомляє офіційний сайт Барселони, сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою. Завтра відбудеться заключна прес-конференція Серхі у якості гравця каталонського клубу.

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Іспанський клуб подякував Самперу за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Футболіст дебютував у складі Барси у сезоні 2014/15 років. Загалом зіграв за першу команду "синьо-гранатових" лише 13 матчів. Сезон 2016/17 він провів у оренді у складі Гранади, де зіграв 23 матчі.

Очікується, що незабаром Серхі підпише контракт із японським Віссел Кобе Андреаса Іньєсти та Давіда Вільї.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Серхі Сампер Серхі Сампер Трансфери Трансфери Барселони
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