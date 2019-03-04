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Барселона объявила о расторжении контракта с Сампером

13:50 83 Читати українською
Барселона объявила о расторжении контракта с Сампером
Серхи Сампер / соцсети

Полузащитник "блаугранас" Серхи Сампер отныне будет искать себе новый клуб.

Как сообщает официальный сайт Барселоны, стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Завтра состоится заключительная пресс-конференция Серхи в качестве игрока каталонского клуба.

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Испанский клуб поблагодарил Сампера за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Футболист дебютировал в составе Барсы в сезоне 2014/15 годов. В целом он сыграл за первую команду "сине-гранатовых" всего 13 матчей. Сезон 2016/17 Сампер провел в аренде в составе Гранады, где сыграл 23 матча.

Ожидается, что вскоре Серхи подпишет контракт с японским Виссел Кобе Андреаса Иньесты и Давида Вильи.

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Испания Барселона Барселона Серхи Сампер Серхи Сампер Трансферы Трансферы Барселоны
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