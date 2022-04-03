Каталонський клуб ратифікував угоду зі шведським гігантом, яка принесе "синьо-гранатовим" серйозні надходження до бюджету.

Сьогодні, 3 квітня, відбулося засідання Асамблеї делегатів Барселони. Одним із питань порядку денного було затвердження раніше підписаного спонсорського контракту зі Spotify. Це було успішно зроблено – 85% присутніх (625 голосів "за") підтримали укладення угоди, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Відповідно, у новому сезоні логотип Spotify буде розміщений на ігровій формі "блаугранас". Цей пункт контракту набирає чинності 1 липня та буде розрахований на 4 сезони для офіційних матчевих футболок, і на 3 сезони – для тренувальної форми. За це Барса отримає 255 млн євро.

Також компанія-власник музичного стрімінгового сервісу отримує право на перейменування Камп Ноу – наступні 12 років арена носитиме назву Spotify Camp Nou. Загальна сума, яку отримає клуб за весь період співпраці, складає 435 млн євро.