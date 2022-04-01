Форвард ПСЖ не збирається знову грати за "синьо-гранатових" – принаймні, у найближчі роки.

Президент "блаугранас" в останньому інтерв'ю заявив, що клуб не буде намагатися повернути 34-річного аргентинця, який у 2021-му покинув Барсу на правах вільного агента. За словами Жоана Лапорти, Хаві будуватиме нову команду навколо молодих футболістів.

Барселона не розглядає варіант з поверненням Мессі

Після цієї заяви оточення Мессі заявило, що форвард не розглядає варіанту з поверненням в Барселону. Принаймні, поки Лапорта перебуватиме на посаді президента клубу. Якщо ж аргентинець таки вирішить покинути ПСЖ, то перейде в якийсь інший клуб, повідомляє TyC Sports.

За парижан Ліонель зіграв 26 матчів. Забив 7 голів і віддав 11 асистів. Єдиний турнір, який може виграти аргентинець у сезоні 2021/22 – це чемпіонат Франції. З Кубка та ЛЧ команда Почеттіно вже вилетіла.

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