Каталонский клуб ратифицировал сделку со шведским гигантом, которая принесет "сине-гранатовым" серьезные поступления в бюджет.

Сегодня, 3 апреля, прошло заседание Ассамблеи делегатов Барселоны. Одним из вопросов повестки дня было утверждение ранее подписанного спонсорского контракта со Spotify. Это было успешно сделано – 85% присутствовавших (625 голосов "за") поддержали заключение соглашения, сообщает официальный сайт Барселоны.

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Соответственно, в новом сезоне логотип Spotify будет размещен на игровой форме "блаугранас". Этот пункт контракта вступает в силу 1 июля и будет рассчитан на 4 сезона для официальных матчевых футболок и на 3 сезона – для тренировочной формы. За это Барса получит 255 миллионов евро.

Также компания-владелец музыкального стримингового сервиса получает право на переименование Камп Ноу – следующие 12 лет арена будет носить название Spotify Camp Nou. Общая сумма, которую получит клуб за весь период сотрудничества, составляет 435 млн евро.