Барселона зареєструвала новачків в іспанській лізі – Мемфіс Депай, Ерік Гарсія та Рей Манай тепер можуть грати за "блаугранас" в чемпіонаті. Це стало можливим завдяки угоді з Жераром Піке. Другий капітан Барси погодився на суттєве зниження зарплати, інформує офіційний сайт клубу.

Каталонці також продовжують переговори з Серхіо Бускетсом і Жорді Альбою, щоб "адаптувати їхні зарплати під поточну фінансову ситуацію клубу". Барса наголошує, що вони готові врізати свої доходи.

У підсумку Барселона змогла зареєструвати всіх, кого хотіла, окрім Мессі. Ліонель погодився на зменшення зарплати на 50%, але цього виявилося недостатньо.

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