Барселона домовилась щодо трансферу "нового Роналду"

В таборі Барселоні розширили пошуки потенційної заміни Луїсу Суаресу до чемпіонату Португалії.

Барселона забронювала у Браги першочергове право викупу нападника Франсіску Трінкау, повідомляє Sport.es.

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Каталонці матимуть змогу вже влітку підписати 20-річного португальського таланта, якого на батьківщині вже нарекли "новим Роналду". Брага виставила цінник на гравця у 20 млн євро. Також в послугах Франсіску зацікавлений Ювентус, який пропонує за футболіста 15 млн.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Трінкау провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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