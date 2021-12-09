Наставник Барселони Хаві намагався достукатися до підопічних у перерві матчу Ліги чемпіонів.

Після першого тайму Хаві не приховував розчарування від гри команди. Тренер у перерві забіг до роздягальні та кричав на футболістів, повідомляє видання Sport.

"Дехто з вас не розуміє, що означає грати за Барсу", – вигукнув Хаві.

Окрім пояснення тактичних моментів, Хаві намагався розбудити команду. Він апелював до самовіддачі. Однак футболісти не відреагували. Розчарований тренер після матчу вже не висловлював жодних претензій.

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