Захисник збірної США Сержиньйо Дест знову буде виступати в чемпіонаті Нідерландів.

Каталонці знову були змушені погодитися на тимчасове рішення для 22-річного американця. Наступний сезон Дест проведе в ПСВ на правах оренди. Угода передбачає опцію викупу, повідомляє прес-служба каталонців.

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Варто зауважити, що минулий сезон на аналогічних умовах футболіст провів у Мілані. Дест відіграв за "россонері" лише 14 матчів (630 хвилин) без результативних дій. Це не переконало італійський клуб скористатися опцією викупу.

У Барселону Дест перейшов восени 2020 року, але не зумів стати важливим гравцем. Кілька років каталонці намагаються позбутися американця, але досі ніхто не запропонував забрати його на постійній основі. Доводиться погоджуватися на оренди.

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