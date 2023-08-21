Защитник сборной США Сержиньо Дест снова будет выступать в чемпионате Нидерландов.

Каталонцы снова были вынуждены согласиться на временное решение для 22-летнего американца. Следующий сезон Дест проведет в ПСВ на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа, сообщает пресс-служба каталонцев.

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Следует заметить, что прошлый сезон на аналогичных условиях футболист провел в Милане. Дест отыграл за "россонери" всего 14 матчей (630 минут) без результативных действий. Это не убедило итальянский клуб воспользоваться опцией выкупа.

В Барселону Дест перешел осенью 2020 года, но не смог стать важным игроком. Несколько лет каталонцы пытаются избавиться от американца, но до сих пор никто не предложил забрать его на постоянной основе. Приходится соглашаться на аренду.

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