Після перемоги над Динамо фанати Барселони отримали ще одну розкішну новину.

Нападник Ансу Фаті підписав новий контракт терміном до 30 червня 2027 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Як і з угодою Педрі, Барселона прописала астрономічну клаусулу у розмірі один мільярд євро. Фаті поповнив академію "блаугранас" у 2012 році. Вихованець дебютував за першу команду у 2019-му, коли йому виповнилося лише 16. Наразі форвард провів 48 матчів, в яких відзначився 15 голами та 6 асистами.

Нагадаємо, у міжсезоння Фаті отримав футболку з 10-им номером, яку раніше носив Ліонель Мессі.

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