Барселона офіційно продовжила контракт з Фаті – ще одна клаусула на мільярд євро
Після перемоги над Динамо фанати Барселони отримали ще одну розкішну новину.
Нападник Ансу Фаті підписав новий контракт терміном до 30 червня 2027 року, інформує офіційний сайт клубу.
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Як і з угодою Педрі, Барселона прописала астрономічну клаусулу у розмірі один мільярд євро. Фаті поповнив академію "блаугранас" у 2012 році. Вихованець дебютував за першу команду у 2019-му, коли йому виповнилося лише 16. Наразі форвард провів 48 матчів, в яких відзначився 15 голами та 6 асистами.
Нагадаємо, у міжсезоння Фаті отримав футболку з 10-им номером, яку раніше носив Ліонель Мессі.
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