Поєдинок команд, які на двох набрали лише 1 бал за перші тури. Кияни програли 4 останні зустрічі проти каталонців, зокрема, обидві у попередньому сезоні (із загальним рахунком 1:6). Усі звершення динамівців датовані ще 90-ми роками. Барса на Камп Ноу здобула дві поспіль впевнені перемоги у Прімері, але на євроарені взяла на очко менше, ніж українці. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:45. Обидві команди перед особистою дуеллю не забили жодного гола в поточному сезоні ЛЧ, тож прагнули змінити тенденцію. Мотивація команди Кумана зашкалювала – у чемпіонаті Іспанії вона поки не потрапляє навіть у зону Ліги конференцій, а в єврокубках отримала непогану нагоду для реабілітації.

Барселона – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Уже на 90 секунді Альба без перешкод подав з лівого флангу, Бущан помилився на виході, а Дест випередив Миколенка. Супершанс на 0,59 очікуваного гола. Банально пощастило Динамо, що американський захисник, який нині грає вінгера, пробив повз порожні ворота. Депай з Альбою просто розривають ліворуч. Дест стабільно замикає у воротарському з величезними проблемами для Миколенка. Купа навісів від Барси за перші 10 хвилин. Примітивно, але завдяки давнім труднощам киян на другому поверсі виглядає це дуже небезпечно.

Барселона – Динамо – відео гола

Перший випад українців. Вдалося відносно великими силами вийти до чужого штрафного, але дебютний удар Циганкова здалеку – трохи не те, що можна було витиснути з епізоду. Подача Депая зі штрафного на 18 хвилині. Люк Де Йонг, який вийшов у центрі нападу замикати навіси, спокійно відірвався від Сидорчука і пробив. Це був ще один стовідсотковий момент, тепер уже на 0.31 xG. Пресинг Барси провокує помилки в ранньому розіграші Динамо. Депай підхопив і відкинув на Де Йонга – ефектний сейв Бущана.

Між іншим ця спроба нідерландського "стовпа" на 21 хвилині стала першим прицільним ударом команди Кумана за 3 тури групового етапу Ліги чемпіонів. Дест зовсім сам. Миколенко не отримує допомоги. Розстрільний удар парирує Бущан. Але після кутового йде черговий навіс другим темпом від Альби, а Піке з кількох метрів таки прошиває голкіпера. На підступах до воротарського Динамо опинились 4 каталонці проти Миколенка та Сироти. Після банальної ж подачі! Це вирок нинішній системі Луческу.

Бущан – головний плеймейкер нині. Всі пасують назад, а воротар збірної України такої розкоші не має. Ось тільки всі ці виноси вперед не знаходять жодного адресата. Супряга, сенсаційна ставка Луческу, не працює від слова зовсім. Лише одного разу Владислав непогано зачепився і віддав у штрафному, але Буяльський забув, що це не УПЛ і думати треба швидше. Барса награла на понад 2 очікувані голи. Гості цілком могли вже горіти розгромно, настільки панічна гра в усіх фазах. Добре, що до перерви допомагала реалізація господарів.