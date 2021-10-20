Барселона та Динамо Київ зустрічаються в третьому турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Динамо, стартував о 19:45 за Києвом. Це третій тур Ліги чемпіонів у групі E. Динамо на момент початку гри мало в активі 1 пункт і посідало 3 місце. Барса з нулем очок замикала турнірну таблицю квартету. Цікаво, що обидві команди у стартових двох турах не забили жодного м'яча.

Барселона прогнозовано захопила ініціативу, але забила тільки на 36-й хвилині. Жерар Піке після навісу Альби у падінні переправив м'яч у сітку. Георгій Бущан був безсилий.