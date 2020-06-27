Фатальний конфлікт з Мессі – у твіттері показали відео, яке могло поховати кар'єру Артура на Камп Ноу

Імовірний відхід Артура з Барселони міг мати затяжну передісторію, пов'язану з Ліонелем Мессі.

Головна зірка каталонців не забув словесну сутичку з бразильцем під час товариського матчу національних збірних у листопаді минулого року, припускає Cadena Ser.

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Мессі не сподобалися дії Артура після одного з порушень, і він довго переслідував свого одноклубника з Барселони. Хавбек намагався "зам'яти" ситуацію, але аргентинець ще кричав йому щось вслід. У соцмережах з'явилося чимало прихильників теорії, що Мессі і досі тримав образу на Артура, тому міг посприяти його переходу в Ювентус.

Нагадаємо, переговори Барселони з туринцями перебувають на фінальній стадії. Очікується, що Артур приєднається до чемпіонів Італії, а "блаугранас" отримають Міралема П'яніча.

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