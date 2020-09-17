Каталонський клуб надіслав відповідні документи у Королівську федерацію футболу Іспанії, стверджує Sport.es.

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Зазначається, що Барселона і Сетьєн розірвали контракт, але ще не домовилися про суму компенсації для 61-річного фахівця. Рональд Куман нарешті оформлений як повноцінний головний тренер "блаугранас" і матиме право сидіти на лаві запасних під час офіційних матчів.

Нагадаємо, нідерландець вже провів два спаринги на чолі Барселони, в яких команда перемогла з рахунком 3:1. Перший офіційний матч каталонців в сезоні відбудеться 27 вересня проти Вільяреала.

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