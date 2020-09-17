Барселона разорвала контракт с Кике Сетьеном, который до недавнего времени формально оставался на посту главного тренера.

Каталонский клуб направил соответствующие документы в Королевскую федерацию футбола Испании, утверждает Sport.es.

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Отмечается, что Барселона и Сетьен разорвали контракт, но еще не договорились о сумме компенсации для 61-летнего специалиста. Рональд Куман наконец оформлен как полноценный главный тренер "блаугранас" и имеет право сидеть на скамейке запасных во время официальных матчей.

Напомним, голландец уже провел два спарринга во главе Барселоны, в которых команда победила со счетом 3:1. Первый официальный матч каталонцев в сезоне состоится 27 сентября против Вильярреала.

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