Петиція про відставку Бартомеу з поста президента Барселони набрала необхідну кількість підписів, повідомляє Marca. Організатори ініціативи зібрали 18 тисяч підписів, коли потрібно було лише 16 521.

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Це означає, що незабаром Барселона розпочне процес перевірки підписів через нотаріус. Опісля буде проведено референдум. Якщо ж дві третини проголосують за "імпічмент", то Бартомеу доведеться скласти свої повноваження у каталонському клубі. В такому випадку будуть призначені нові вибори президента.

Нагадаємо, Бартомеу займає пост очільника Барселони з січня 2014 року. Останнім часом вболівальники невдоволені Жозепом-Марією через незрозумілу кадрову політику та скандали з можливими відходами Мессі, Суареса та інших зірок.

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