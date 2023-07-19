У своїх соцмережах каталонці оголосили про чергового літнього новачка. Оріоль Ромеу підписав контракт з Барселоною на три сезони – до 2026 року.

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В минулому сезоні 31-річний півзахисник за Жирону відіграв у 34 матчах, в яких забив два голи. За свого гравця "червоно-білі" отримають близько 4,5 мільйона євро, а також частиною угоди став перехід півзахисника каталонців Пабло Торре. Барселона прописала в контракті Ромеу клаусулу у розмірі 400 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Оріоль – вихованець каталонців. Однак за першу команду він відіграв лише у двох матчах і покинув "блаугранас" у 2011 році.

Перехід Ромеу – четвертий трансфер Барселони цього літа. Нещодавно каталонці презентували захисника Іньїго Мартінеса, нападника Вітора Роке та півзахисника Ілкая Ґюндоґана.

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