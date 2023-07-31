Ситуація з Усманом Дембеле і його ймовірним переходом до ПСЖ змушують каталонців швидко діяти. Тривалий час Барселона стежила за півзахисником Манчестер Сіті Бернарду Сілва.

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Як інформує Managing Barça, якщо Дембеле покине Каталонію, керівництво "блаугранас" зробить все, щоб підписати Бернарду Сілву. Хаві цінить півзахисника і бачить в ньому заміну французькому футболісту.

Португалець виступає за Манчестер Сіті з 2017 року. Загалом Сілва зіграв за "містян" 306 матчів, в яких забив 55 голів та віддав 59 результативних передач. Чинна угода півзахисника з англійським клубом розрахована до 2025 року.

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