Літнє міжсезоння, товариські матчі

Ліверпуль – Лестер – 4:0

Голи: Нуньєс, 30, Кларк, 35, Жота, 38, Доук, 64

Манчестер Сіті – Атлетіко – 1:2

Голи: Діаш, 85 – Депай, 66, Карраско, 74

Ліверпуль у Сінгапурі не відчув спротиву невдахи минулого сезону АПЛ. "Червоні" за 8 хвилин відвантажили Лестеру 4 голи. Дарвін Нуньєс продовжив свою гольову серію до 3 матчів – 4 точні удари і один асист. Мохамед Салах взяв на себе роль плеймейкера, роздавши результативні передачі Кларку та Жоті.

Манчестер Сіті поступився Атлетіко у Сеулі. Перший тайм завершився "сухо", а в другому мадридці показали вміння бити здалеку. Депай обігрався з партнером і вліпив у верхній кут, а Карраско зробив усе сам. Команда Гвардіоли відквитала лише один м'яч зусиллями Діаша.

Нагадаємо, нові сезони чемпіонатів Англії та Іспанії стартують за 2 тижні.

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