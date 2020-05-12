Барселона повісила вражаючий цінник на Семеду

Потенційним претендентам на захисника Барселони Нелсона Семеду доведеться добряче заплатити за цей трансфер.

Португальський оборонець каталонської команди Нелсон Семеду, швидше за все, покине клуб після закінчення нинішнього сезону, повідомляє Radio Catalonia.

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За інформацією видання, керівництво вважає, що за час виступів за "синьо-гранатових" Семеду так і не досяг серйозного прогресу. Тому Барса готова попрощатися з ним за 50 млн євро. Гравцем цікавляться італійський Інтер, англійський Манчестер Сіті, німецька Баварія і французький ПСЖ.

До слова, Нелсон Семеду перейшов у Барселону з Бенфіки влітку 2017 року за 30 млн євро. У складі іспанської команди португалець двічі став чемпіоном Іспанії, один раз виграв національний Кубок і один раз – Суперкубок. У поточному розіграші Ла Ліги 26-річний захисник провів за Барселону 21 матч, записавши у свій актив два асисти.

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