Барселона планує влітку підписати футболіста на лівий фланг атаки. Головні кандидати: Хвіча Кварацхелія, Габріел Мартінеллі та Каору Мітома, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонцям потрібен вінгер, який може вносити дисбаланс у гру суперника. Новачок повинен мати класний дриблінг, вміти обігрувати один в один і показувати високу результативність.

Зараз на лівому фланзі Барселони виходять або номінальні хавбеки, або форварди, для яких ліва бровка не є рідною. Хтось з тріо Кварацхелія, Мартінеллі, Мітома допоможе закрити дірку.