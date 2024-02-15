Барселона обирає з трьох зіркових кандидатів на лівий фланг атаки
14:20 - Читать на русском
Каталонський клуб готує серйозне підсилення атакувальної лінії в наступне трансферне вікно.
Барселона планує влітку підписати футболіста на лівий фланг атаки. Головні кандидати: Хвіча Кварацхелія, Габріел Мартінеллі та Каору Мітома, повідомляє Mundo Deportivo.
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Каталонцям потрібен вінгер, який може вносити дисбаланс у гру суперника. Новачок повинен мати класний дриблінг, вміти обігрувати один в один і показувати високу результативність.
Зараз на лівому фланзі Барселони виходять або номінальні хавбеки, або форварди, для яких ліва бровка не є рідною. Хтось з тріо Кварацхелія, Мартінеллі, Мітома допоможе закрити дірку.
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