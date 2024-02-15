Барселона выбирает из трех звездных кандидатов на левый фланг атаки
Каталонский клуб готовит серьезное усиление атакующей линии в следующее трансферное окно.
Барселона планирует летом подписать футболиста на левый фланг атаки. Главные кандидаты: Хвича Кварацхелия, Габриэл Мартинелли и Каору Митома, сообщает Mundo Deportivo.
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Каталонцам нужен вингер, который может вносить дисбаланс в игру соперника. Новичок должен иметь классный дриблинг, уметь обыгрывать один в один и показывать высокую результативность.
Сейчас на левом фланге Барселоны выходят либо номинальные хавбеки, либо форварды, для которых левая бровка не является родной. Кто-то из трио Кварацхелия, Мартинелли, Митома поможет закрыть дыру.
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